Une convention de coopération algéro-française a été signée dans le cadre du Réseau mixte des Ecoles qui permettra, notamment l'installation de cinq ateliers de fabrication numérique (FabLab, contraction de l'anglais fabrication laboratory, «laboratoire de fabrication») au sein des trois écoles polytechniques d'Alger, d'Oran, de Constantine, de l'Ecole supérieure d'informatique d'Alger et de l'Ecole des biotechnologies de Constantine. L'objectif de cette convention, signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ambassade de France en Algérie est de créer une nouvelle dynamique dans ce réseau autour d'un projet centré sur les nouvelles technologies. Cette démarche permettra à ces écoles de renforcer le pilier de l'excellence dans leurs domaines et ces ateliers seront accompagnés d'action de formation. Dans un deuxième temps, l'ouverture de ces FabLab permettra aux élèves des autres écoles du RME d'initier des projets industriels et de créer des solutions techniques viables via les incubateurs. Pour être appelé FabLab, un atelier de fabrication doit respecter la charte des FabLab, mise en place par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).