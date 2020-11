Dans une déclaration, en mars dernier, le ministre des Travaux publics et des Transports Farouk Chiali, avait déclaré qu'il s'attend à ce que le situation du Covid-19 s'améliore à partir du 10 avril prochain car, selon lui, avec l'arrivée du printemps, la température pourrait avoir un effet sur le coronavirus et sa propagation. Un été plus tard, la situation pandémique en Algérie s'est même aggravée puisque l'Algérie vient de dépasser le seuil des mille cas de contamination. C'est dire que par moment vaut mieux laisser la parole aux spécialistes. D'autant qu'on dit bien que les habitants de La Mecque connaissent mieux ses sentiers.