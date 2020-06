Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu les représentants de filières agricoles primo-exportatrices et leur a exprimé la disponibilité de son département à offrir toutes les facilitations pour promouvoir les exportations. Le ministre a pris note des préoccupations et propositions de chacun des représentants de l'Association nationale pour le développement du caroube, du Groupe d'intérêt commun (Gic) spécialisé dans les produits à parfum aromatique médicinal et des huiles essentielles (Ppam Huiles essentielles Algeria), et l'Association nationale des produits du terroir (Anpt), précise la même source. Kamel Rezig a affiché, à ce propos, la disponibilité continue de la tutelle à «soutenir la stratégie nationale de promotion des exportations hors-hydrocarbures», rappelant «la batterie de mesures en cours d'examen, censées faciliter les opérations d'export et élever les parts de marché à l'exportation, notamment pour ce type de produits spécifiques que recèle l'Algéries».