Oran accueillera la 12e édition des « Floralies d’Oran » jusqu’au 6 juillet 2019. L’occasion pour les intéressés d’aller à la découverte des fleurs et de parfaire ses connaissances quant à plusieurs espèces présentées par des amateurs et des professionnels. C’est au jardin municipal de la rue Khemisti que se déroule actuellement la 12e édition des « Floralies d’Oran ». L’occasion parfaite donc pour profiter du beau temps qui s’annonce et d’un brin de fraîcheur en admirant les fleurs qui y sont présentées.