Habituellement payés en dinars, le grand et le petit pèlerinages (Hadj et Omra) seront désormais payables uniquement en devises. C’est ce qu’a annoncé la radio Chaîne 3 donnant l’exemple de l’Office national du Hadj et de la Omra (OPO) qui a recensé, durant le Ramadhan 2019, pas moins de 80 000 visas Omra délivrés par les autorités saoudiennes aux Algériens. Selon cette source, le coût d’une Omra qui varie de

150 000 à 300 000 DA/personne, hors billet d’avion, sera désormais payable uniquement en équivalent devise. Autrement dit, c’est au pèlerin de se procurer les devises nécessaires pour pouvoir accomplir sa Omra. Cela est aussi valable pour le Hadj, dont le tarif de base, hors billet d’avion, était fixé à 565 000 DA, pour la campagne 2019. La radio Chaîne 3 met en évidence le dilemme qui se posera pour les candidats au pèlerinage qui seront obligés d’acheter des devises sur le marché informel, mais aussi, comme l’exige une mesure prise dernièrement par la Banque d’Algérie, justifier la provenance de tout dépôt ou transfert en devises supérieures à 1 000 euros.