Les fusillades et les violences coûtent aux Etats-Unis d’Amérique un montant de 229 milliards de dollars par an, ce qui représente 1,4% de leur produit intérieur brut, ont rapporté jeudi des médias locaux. Citant un rapport publié mercredi dernier, des médias américains ont indiqué que les fusillades et les violences armées coûtent aux Etats-Unis d’Amérique un montant de 229 milliards de dollars par an, précisant que 10 681 personnes sont mortes durant l’année 2019 à cause de ces violences. Le rapport, qui a utilisé des données du Centre Giffords pour la prévention de la violence armée ainsi que des Centres de contrôle des maladies, afin de procéder à une analyse Etat par Etat du coût de la violence, a été diligenté par les démocrates du Congrès. La perte de revenus représente le coût le plus important pour l’économie du pays, a souligné également le rapport.