Le centre d'examen de Daksi ne répond plus aux normes préétablies, notamment en cette période de crise sanitaire. C'est un constat sans appel dressé par un gérant d'une auto-école. Il est difficile de parler d'une évaluation, proprement dite, dans des conditions pareilles, a-t-il averti. Et d'interpeler le ministère de tutelle, pour se pencher sur ce point. Il est temps d'en finir, dira-t-il, avec cette politique des chiffres, à l'origine de tous les dangers. Si le taux des accidents de la route ne cesse de prendre de l'altitude, c'est aussi à cause de ces conditions de travail, observe-t-il. Pour lui, la causalité est de plus en plus évidente. Pour faire une bonne évaluation, il faut travailler dans des conditions adéquates. La plupart des gérants d'auto-école fustigent ceux qui élaborent des circulaires contraignantes pour présenter le grand nombre de candidats, dans ces conditions. Une bonne évaluation, lors de l'examen, permet de réduire le taux des accidents mortels sur les routes. En attendant que les centres d'examens, toujours en chantier, voient le jour, il faudrait améliorer les conditions des centres existants.