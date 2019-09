Plus de 135000 personnes dont 405 étrangers ont visité entre le 1er juin et le 29 août derniers les Grottes merveilleuses de Jijel, apprend-on de la directrice du parc national Taza, Leïla Boudouhane. Outre les Algériens, ces Grottes merveilleuses ont accueilli des Tunisiens, des Libyens, des Italiens, des Espagnols et des Français durant cette même période avec une moyenne journalière de 2300 visiteurs, précise la même source. Situées dans la commune de Ziama Mansouriah (35 km au nord-ouest de Jijel), les Grottes merveilleuses de Jijel, creusées par Dame nature dans une zone stratégique surplombant la Méditerranée, offrent au regard la beauté saisissante des formes de leurs stalagmites et stalactites.