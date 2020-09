Au moins 37 millions de personnes ont fui leurs foyers depuis 2001, victimes des huit guerres les plus violentes que les Etats-Unis ont lancées ou auxquelles ils ont participé, selon un nouveau rapport du projet Costs of War (les coûts de la guerre) de l'université Brown. Ce chiffre, «une estimation très prudente», dépasse le nombre de déplacés par toute guerre ou catastrophe depuis le XXe siècle, à l'exception de la Seconde Guerre mondiale, et est presque aussi important que la population du Canada, a indiqué le rapport. Ce dernier a été publié mardi dernier et intitulé «Création de réfugiés: les déplacements causés par les guerres américaines de l'après-11 septembre.» L'estimation comprend 8 millions de personnes déplacées à travers les frontières internationales en tant que réfugiés et demandeurs d'asile, et 29 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leurs pays respectifs vers d'autres régions.