Les habitants de la commune de Bordj El Bahri vont tenir aujourd’hui un rassemblement devant le siège de leur APC pour exprimer leur mécontentement sur la gestion de la ville. Organisés, ces derniers ont établi une liste de revendications à court et moyen termes afin qu’elle soit prise en charge. Parmi leurs requêtes, ils exigent l’écartement immédiat du secrétaire général par intérim de son poste ainsi qu’un élu qui, selon leur communiqué, a été condamné pour « abus de pouvoir et détournement de foncier». Les citoyens demandent également l’application de la décision émise en 2015 par la Cour des comptes et faisant état de «larges transgressions de la loi sur les marchés publics ainsi que la dilapidation des bons d’essence dont le montant dépasse les 5 millions de DA, l’ouverture d’une enquête pour enrichissement de certains fonctionnaires de l’APC (…)». Les citoyens exigent également la transparence dans la gestion. Il faut dire que cette expression citoyenne reflète clairement la politique de la gestion participative tant voulue par l’Etat. Reste à savoir maintenant si la voix des habitants de Bordj El Bahri aura l’écho escompté?