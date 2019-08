Les habitants de la rue Khazan el ma à Zemmouri dans la wilaya de Boumerdès, ont usé de la manière forte pour attirer l’attention des autorités locales sur leur situation. Dimanche matin, une dizaine d’entre eux, ont carrément fermé le portail du siège de leur APC pour réclamer un logement décent, ont rapporté des sites électroniques. Ils ont, en effet, empêché, les employés et les élus d’y accéder. Les protestataires soulignent qu’ils vivent dans des conditions «déplorables». Ils réclament leur relogement, tout en exprimant leur «déception» en raison des «promesses non tenues» par le président de l’APC de Zemmouri et le chef de daïra, précise cette source.