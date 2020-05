On pensait qu'en cette phase de pandémie, les harraga potentiels auraient remis à plus tard leur soif d'Eldorado. Il semble que non, puisqu ‘une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes, à partir de la plage de Ténés, à 55 km au nord de Chlef, a été mise en échec par des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Kaloul.

L'opération a été réalisée grâce à des informations sur la présence de personnes sur le point d'émigrer clandestinement, par la mer. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 17 suspects, tous originaires de Chlef et âgés entre 17 à 40 ans, et la saisie de 3000 litres de carburant.

Un véhicule de transport en commun des voyageurs, un petit camion et un véhicule touristique ont été, également, interceptés.