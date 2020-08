L'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, les horaires d'ouverture et de fermeture de ses différents sites de 6h à 21h, et ce depuis hier.

L'office a rappelé aux visiteurs la nécessité de respecter les mesures préventives, notamment le port du masque et l'éloignement physique.

Pour rappel, c'est à la suite de la décision

d'assouplissement des mesures de confinement

en Algérie et l'autorisation d'ouverture des lieux de détente que les différents sites de loisirs de l'Opla ont rouvert leurs portes.