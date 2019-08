Plusieurs projets hôteliers sont en cours de réalisation dans plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras, afin d’augmenter la capacité d’accueil de 246 lits actuellement, pour ainsi atteindre 491 lits. Tandis que les travaux de réhabilitation de la station thermale de la commune frontalière Ouled Idriss de 50 lits, sont en voie de parachèvement, deux hôtels à Sedrata avec respectivement 60 et 50 lits sont en chantier, ainsi que deux autres à Oued Kebarit de 30 lits pour chacun, et un hôtel de 40 lits à Machrouha sont aussi en cours de réalisation.

La cadence des travaux est appréciable et la réception de ces multiples projets est programmée dans les meilleurs délais.

La mise en service de ces projets qui permettra d’augmenter la capacité d’hébergement dans cette wilaya frontalière, contribuera à l’élimination du déficit enregistré, tout comme ils seront créateurs de nouveaux postes d’emploi.