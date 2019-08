La deuxième mission lunaire indienne, intitulée « Chandrayaan-2 », devrait atteindre l’orbite lunaire le 20 août, et atterrir sur la surface de la Lune le 7 septembre, a déclaré lundi Kailasavadivoo Sivan, directeur de l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (Isro). «La sonde est prête, et quittera l’orbite terrestre dans deux jours», a-t-il indiqué à la presse. Chandrayaan-2 est un vaisseau spatial à trois modules, composé d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover. Il a été lancé le 22 juillet, une semaine après la date initialement prévue. «Après le lancement, nous avons procédé à cinq manœuvres. Le corps composite de Chandrayaan-2 est maintenant en orbite autour de la Terre», a précisé M. Sivan. La prochaine manœuvre, très importante, aura lieu demain matin. «Vers 03h30, le 14 août, Chandrayaan-2 quittera la Terre et se dirigera vers la Lune. Le 20 août, nous atteindrons la Lune, a-t-il ajouté.