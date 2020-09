Les autorités locales de la wilaya de Saïda ont installé mercredi après-midi, une cellule locale d'écoute chargée d'orienter et d'accompagner les investisseurs et porteurs de projets. Cette cellule sera à l'écoute de tous les problèmes auxquels font face les investisseurs et porteurs de projets d'investissement dans les domaines industriel et agricole et oeuvrera à trouver les solutions adéquates dans un cadre juridique bien organisé. Les membres de cette cellule sont censés créer des mécanismes permettant de faciliter l'accueil des investisseurs en mettant en place une structure au sein du secrétariat général de la wilaya chargée de consigner tous les obstacles que rencontrent les investisseurs et entravent la réalisation de leurs projets sur le terrain et d'oeuvrer à leur trouver des solutions.