Un membre du comité anti-coronavirus de Téhéran a annoncé samedi dernier que la procédure de production du vaccin anti-Covid-19 avait dépassé le stade des essais sur les animaux et que les universitaires de Téhéran lanceront bientôt des essais humains. Cité par l'agence de presse iranienne (Irna), Jalil Koohpayehzadeh a déclaré que «le vaccin anti-coronavirus avait différents types, certains d'entre eux étant fabriqués à partir de virus tués et d'autres à partir de virus recombinants». Il a ajouté que des chercheurs iraniens travaillaient à la production d'un vaccin anti-coronavirus. Auparavant, l'ambassadeur iranien en Russie Kazem Jalali et le

P-DG du Fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev ont examiné la production conjointe de vaccin contre la pandémie de coronavirus.