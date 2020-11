Dans une déclaration à la chaîne de télévision CNNarabe, l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris n'a pas trouvé mieux que d'accuser l'Algérie de l'avoir spolié de son «bien», l'opérateur privé de téléphonie Djezzy, aujourd'hui détenu à 51% par l'État algérien. Sur sa lancée, le milliardaire égyptien, dans un tweet répercuté par la chaîne Euronews en arabe et dont Sawiris est l'actionnaire majoritaire, a demandé à la justice algérienne de lui présenter des excuses du fait qu'il a été, selon ses dires, victime d'un complot orchestré par d'anciens hauts responsables algériens croupissant actuellement en prison. Pourtant Naguib Sawiris a perdu le procès intenté à l'Algérie débouté par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) et a condamné sa société, Orascom Tmti, à rembourser à l'Algérie la moitié des frais et honoraires d'avocats, qui s'élèvent à plus de 6 millions de dollars.