La Rencontre nationale de la créativité des jeunes, première de son genre, s’est ouverte à Tamanrasset offrant à un public, venu nombreux, le loisir de découvrir les innovations et le savoir-faire des jeunes algériens. Abritée par la Maison de jeunes Houari-Boumediene de Tamanrasset, la rencontre qui a enregistré la participation de plus de 70 jeunes, représentant 17 wilayas du pays, a donné lieu à l’organisation des expositions scientifiques mettant en exergue les créativités de jeunes. Il s’agit, entre-autres nouveautés exposées, d’une machine de collecte des bouteilles en plastique fonctionnant à l’énergie solaire, un modèle de télécommande pour maîtriser le courant électrique. Les créations les plus prisées sont deux modèles de drone mis en évidence par le jeune créateur Mohamed Cherrati Lemnouar de Tamanrasset, électrotechnicien.