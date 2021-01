Le tenue des jeux Olympiques de Tokyo en 2021 semble «peu vraisemblable» alors que l'épidémie de coronavirus continue à paralyser une grande partie du monde, a jugé mardi un haut responsable des JO de Londres 2012. Keith Mills, président-adjoint du comité organisateur des JO de Londres, qui ont eu lieu en 2012, estime en conséquence que les organisateurs japonais devraient songer à les annuler. Le Comité olympique international (CIO) et le comité olympique japonais restent toutefois déterminés à organiser en juillet-août ces Jeux, prévus en 2020 et déjà reportés en 2021, en dépit de l'épidémie toujours présente. «Personnellement, de là où je me trouve, en voyant l'épidémie dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, ça me semble improbable», a déclaré M. Mills à la BBC. Et, «si j'étais à la place des organisateurs, je ferais des plans pour une annulation, et je suis sûr qu'ils le font, mais je pense qu'ils attendront vraiment le dernier moment pour le décider au cas où la situation s'améliorerait», a-t-il ajouté. L'état d'urgence a été déclaré à Tokyo et dans d'autres régions du Japon face à une résurgence du nombre de contaminations, et le soutien de l'opinion publique à l'organisation des JO de Tokyo a plongé, selon les sondages.