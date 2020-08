La recrudescence du Covid-19 dans certaines régions du globe ces dernières semaines est un problème en vue des jeux Olympiques de Tokyo. Il apparaît de plus en plus évident que la pandémie ne sera pas jugulée d'ici un an et que le Japon va devoir prendre des décisions notamment d'organiser ou non les JO. «Nous discuterons à l'automne du processus d'entrée au Japon, des tests sanitaires et de la façon de contenir la pandémie», a expliqué le porte-parole de Tokyo-2020, Masa Takaya. Le comité d'organisation des jeux (TOCOG) se refuse de fixer une date limite pour décider de la tenue des Jeux. Le patron des JO, Toshiro Muto, se veut optimiste: «Je ne sais pas quel sera le statut des infections au coronavirus l'été prochain, mais les chances que le virus appartienne au passé ne sont pas très élevées.» Dans ces conditions, les JO de Tokyo pourraient devenir un modèle pour d'autres événements mondiaux et manifestations sportives dans l'année à venir.