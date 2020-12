Des journalistes, certes, mais plus de salle de rédaction: la tendance était à l'oeuvre depuis quelques années dans les journaux américains, mais elle s'est accélérée avec la pandémie, nourrie par des motivations plus financières que sanitaires. New York Daily News, Miami Herald ou Baltimore Sun ont officiellement rompu leur bail et rendu leurs bureaux, ces derniers mois, de même qu'une dizaine d'autres journaux. Propriétaire de plusieurs de ces titres, le groupe Tribune Publishing a justifié sa décision par une nécessaire «prudence» face au coronavirus. Pour la plupart des journalistes interrogés, les rédactions ne rouvriront pas. «Je ne crois pas que ce soit lié à la pandémie, mis à part le fait que nous avons montré que nous pouvions travailler de chez nous et faire quand même un journal», rétorque Daniela Altimari, journaliste syndiquée qui couvre la politique au Hartford Courant (Connecticut), dont la rédaction a été officiellement fermée par Tribune Publishing début décembre. «Les groupes de presse comme McClatchy ou Tribune profitent de l'occasion pour réduire leurs coûts», abonde Victor Pickard, professeur d'économie des médias à l'université de Pennsylvanie.