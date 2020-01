Hier, dans les rues de Tripoli, des libyens ont brandi le drapeau algérien aux côtés de l’emblème de leur pays et de l’étendard amazigh, signifiant ainsi une reconnaissance au rôle joué par l’Algérie dans cette crise et surtout son refus catégorique de toute intervention étrangère dans ce conflit. Cette manifestation qui intervient à la veille de l’ouverture de la Conférence de Berlin sur la Libye ( aujourd’hui, Ndlr), est une autre preuve attestant le retour en force de la diplomatie algérienne sur le plan régional et international. Depuis l’annonce de la Turquie de déployer ses forces en Libye, l’Algérie a multiplié les initiatives invitant tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans cette crise à s’asseoir à la table des négociations pour un règlement politique de la crise. C’est donc tout naturellement que les Libyens se tournent vers leur voisin de l’Ouest auquel ils reconnaissent la constance dans ses positions.