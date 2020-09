Les locataires-acquéreurs de la cité «Mokhtar Zerhouni», sise à El Mohammadia, ne cessent de faire des appels à la tutelle responsable de l'habitat, de la gestion immobilière dans les sites de l'agence de l'amélioration et de développement de logement (Aadl) sur les problèmes récurrents qui taraudent le cadre de vie desdits locataires-acquéreurs. Ces derniers n'écartent pas la possibilité d'entreprendre une initiative de masse en se déplaçant vers le ministère de l'Habitat dans le but de faire entendre leur voix quant à l'absence totale de la gestion immobilière et la démission de ceux qui sont censés assurer ladite gestion. Les locataires-acquéreurs qui en ont cure des pratiques biscornues de Gest-Immo, la filiale responsable de la gestion immobilière au niveau des sites dépendants de l'Aadl, sont déterminés à aller le plus loin possible pour mettre un terme à cette situation de non-gestion, qui frappe de plein fouet leur site livré à toute sorte d'abandon.