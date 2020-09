Les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028 ont dévoilé, mardi dernier, les logos de ces évènements, plutôt classiques, à un détail près: le «A» de «LA28», qu'ils ont voulu interchangeable pour souligner la diversité de la ville californienne. L'emblème «LA28» est composé ainsi: un L au-dessus du 2 et un A au-dessus du 8, le tout au-dessus des anneaux olympiques. Le A apparaît sous différentes formes et versions typographiques, faisant référence à plusieurs symboles ou histoires qui caractérisent Los Angeles, où les JO d'été ont déjà eu lieu en 1932 et 1984. L'emblème a été conçu pour l'ère numérique, lui permettant d'évoluer dans le temps, le «A» devant bénéficier de multiples créations artistiques. Il en existe pour l'heure 20 versions conçues spécialement pour le lancement du site Internet de l'organisation.