C’est un jeu connu de tous: lancer une balle ou un bout de bois afin que son chien intercepte et rapporte l’objet, encore et encore, encouragé par quelques caresses ou mots de félicitations. De telles scènes se sont très certainement répétées depuis la domestication du «meilleur ami de l’homme», il y a 15 000 ans. Mais, selon une nouvelle étude,certains louveteaux savent eux aussi rapporter la balle. Cette découverte, publiée dans la revue iScience, bouleverse l’hypothèse longtemps soutenue selon laquelle la capacité à interpréter des comportements sociaux profondément humains est réservée aux chiens et résulte

d’un processus de sélection dû à l’élevage.

Elle a été faite par hasard, lorsque des chercheurs suédois ont soumis 13 louveteaux, nés de trois portées différentes à des tests comportementaux.