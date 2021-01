Selon un rapport du Syndicat des inspecteurs de l'Education nationale, le taux d'orientation des lycéens vers les filières technologiques ne dépasse pas les 15,8%, alors qu'il est de 30% au niveau international, notamment dans les filières mathématiques, maths-techniques dans les lycées.

Selon le syndicat, cet état de fait est dû aux problèmes que rencontrent les nouveaux bacheliers des filières mathématiques et maths techniques, lors des inscriptions et de l'orientation universitaires.

Pour le syndicat, le sort réservé au titulaire d'un bac de ces filières a amené les élèves à s'abstenir de s'orienter vers ces filières. Elles attirent moins d'élèves et les titulaires d'un bac de la filière sont marginalisés, citant à titre d'exemple leur non-priorisation dans l'accès aux écoles supérieures.

Pourtant, la promotion de ces filières est devenue un enjeu gouvernemental, tient à rappeler le syndicat.