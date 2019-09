Dans une récente étude, des chercheurs affirment que le rôle de la génétique en ce qui concerne l’apparition prématurée de maladies cardiaques comme la coronopathie n’est pas aussi prépondérant que l’impact d’habitudes à risque comme le tabac et la sédentarité. Ainsi, de « mauvais » gènes comptent moins que prendre soin de son mode de vie. Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième juste après les cancers selon les ministères de la Santé. Il s’agit d’un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins parmi lesquels la coronaropathie, la forme la plus courante de maladie du cœur qui survient lorsque les artères coronaires se rétrécissent ou sont obstruées. Dans une récente étude dévoilée au Congrès de la Société européenne de cardiologie 2019, des chercheurs au Portugal ont rappelé que les principaux facteurs de risque sont davantage liés au mode de vie qu’à la génétique. Ils indiquent ainsi que l’inactivité physique, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le diabète et l’hypercholestérolémie jouent un rôle plus important que la génétique chez de nombreux jeunes patients présentant une maladie cardiaque. Ainsi, les comportements sains devraient être une priorité absolue pour réduire les cardiopathies, même chez les personnes présentant des antécédents familiaux.