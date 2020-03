A quelque chose, malheur est bon. Et pour une agréable surprise, c'est une agréable surprise. Les marchés informels, caractérisés par un manque total d'hygiène et des pratiques souvent à la lisière de la légalité ont disparu, comme par enchantement. C'est le cas de ceux qu'on avait l'habitude de voir à El Harrach, dans tous les coins de rue et bon an, mal an. Les brigades de police et même de la gendarmerie sont à pied d'oeuvre depuis hier, pour veiller à l'assainissement des quartiers, envahis par ces marchés informels, au point de subir un véritable calvaire. La vigilance devra être de mise car les récalcitrants sont toujours là, comme en témoigne le jeu du chat et de la souris observé hier entre la police et les revendeurs à la sauvette.