La programmation des rames de tramway connaît depuis quelques années déjà une étonnante irrégularité. C’est ainsi que les voyageurs qui se rendent de n’importe quelle station en direction du terminus du Ruisseau ont la mauvaise surprise de voir défiler trois et parfois quatre rames en sens inverse, vers Dergana, tandis qu’ils guettent avec une impatience et une frustration croissantes l’apparition de la rame attendue. Le phénomène est encore plus prononcé le jeudi, notamment entre midi et dix-huit heures trente, environ, de sorte que la foule dense et excédée tout à la fois, prend littéralement d’assaut la rame entrée en station, ne laissant jamais le temps aux arrivants de sortir en toute quiétude. Bref, il y a là quelque chose qui demande à être revue dans les meilleurs délais.