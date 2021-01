Un centre de formation professionnelle et d'apprentissage (Cfpa) dédié aux métiers de l'eau, sera ouvert le troisième trimestre de l'année en cours à Oran. Basé dans la localité de Sidi el-Bachir (Oran est), ce centre, en cours de réalisation, d'une capacité de 300 places, sera exclusivement consacré aux métiers de l'eau, et sera ouvert en collaboration avec les acteurs du secteur de la thématique, dont la société des eaux et de l'assainissement d'Oran (Seor) et la direction des ressources en eau. Il sera question, également, de définir les besoins réels en matière de formation du secteur de l'eau, principalement le nombre de personnes à former, les spécialités et les programmes à ouvrir. Les cadres et employés du secteur de l'eau de la wilaya d'Oran bénéficieront de cycles de formation et de recyclage dans la gestion de l'eau, dans le cadre de l'amélioration de leurs performances, afin de s'adapter aux nouveautés de ce domaine sur les plans technique et technologique.