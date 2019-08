Le coup d’envoi de la 5e édition des Jeux militaires internationaux, abritée, simultanément, par la Russie et neuf autres pays, a été donné samedi dernier en Russie. Cette manifestation sportive qui durera jusqu’au 17 du mois courant, connaît la participation de 39 pays dont l’Algérie qui participe pour la 2ème fois consécutive. La sélection nationale a participé pour la 1ère fois dans l’édition précédente, qui s’est déroulée du 28 juillet au 11 août 2018, durant laquelle elle a reçu le Prix spécial de l’esprit d’équipe et l’esprit de combat en reconnaissance de son parcours remarquable lors de cette édition, ainsi que les résultats positifs et honorables réalisés et qui démontrent le développement remarquable du niveau des athlètes durant les différentes compétitions mondiales militaires.