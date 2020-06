La prolifération des moustiques dont l'espèce n'as pas été identifiée par les experts, commence sérieusement à inquiéter les Algérois qui interpellent les services d'hygiène des APC et la direction de la santé publique, afin d'opérer une campagne de démoustication pour éviter la propagation de diverses maladies. L'alerte a été en effet lancée, depuis plusieurs jours, par les internautes qui ont signalé l'invasion de nuées de moustiques dont les piqûres son vilaines. Le moustique tigre reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes est l'espèce pointée du doigt. Comme l'a demandé l'institut Pasteur d'Algérie, aux citoyens ayant observé ou capturé ce moustique, de nombreuses photos des spécimens attrapés ont fait le tour de la Toile. Sa présence est signalée dans de nombreuses localités d'Alger, à l'instar de Kouba, Bir Mourad Raïs et Bir khadem. En attendant une réaction, les Algérois doivent encore prendre leur mal en patience.