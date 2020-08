Un guichet de proximité itinérant de l'agence de Sétif de la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (Cnas) sillonne depuis, hier, les communes lointaines et les régions enclavées pour faire connaître aux assurés les avantages accordés par cette caisse. Cette opération devant se dérouler en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés (Casnos), s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le service public et rapprocher l'administration du citoyen, notamment pour les affiliés sociaux, issus des zones d'ombre. Cette opération qui a pour objectif d'informer sur les avantages accordés par la sécurité sociale, devra permettre «un contact direct» entre les employeurs et les assurés sociaux issus de ces régions. Le guichet itinérant de proximité entamera ses tournées à partir des localités de Ouled Hdjidjou, Laâlalma, et Bougaba dépendant de la commune Beida Bordj (Sud de Sétif).