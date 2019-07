L’Organisation nationale des personnes aveugles envisage d’organiser un premier championnat national de calcul mental «Soroban» pour les non-voyants. Ce concours tenu sous le slogan «Energie et non pas handicap, mes doigts source de mon inspiration» mettra en lice des écoles des enfants déficients visuels, soit 24 écoles à travers le pays. Cette initiative instructive, première du genre qui regroupe des enfants aveugles et des voyants vise à développer les performances intellectuelles des non-voyants, assurer un parcours scolaire d’excellence et contribuer à construire un système éducatif sain. Cette expérience vise à intégrer des enfants aveugles avec leurs pairs voyants et leur apprendre la technique de «Soroban» qui a donné des résultats excellents avec des enfants voyants.