Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a dans une intervention à la Radio nationale, prévu la baisse de la courbe des contaminations au coronavirus dans les prochains jours en Algérie. Selon le ministre, l'épidémie a atteint son pic, et entamera sa baisse dans quelques jours. Néanmoins, le ministre a assuré que les hôpitaux de terrain et de campagne de l'armée sont prêts à accueillir les patients en cas de forte recrudescence de l'épidémie.