Les participants à la manifestation « Journées de Nâama de la poésie classique », ont appelé au terme de leurs travaux à Aïn Sefra, à l’exploitation des nouvelles technologies pour faire connaître les oeuvres et créations des poètes et pour un retour en force de la poésie dans le paysage culturel algérien. Entre autres recommandations faites lors de cette manifestation culturelle, la création de nouvelles poésies qui soient en phase avec tout ce qui a trait à la société avec ses mutations et phénomènes, en les présentant de manière créative au lecteur et en accordant l’importance à l’exploitation des avantages que procurent ces nouvelles technologies, à savoir la rapidité de leur édition (diffusion) à travers les sites électroniques. Les participants ont souhaité, à cette occasion, l’organisation de ce genre de rendez-vous culturel et des rencontres poétiques de façon tournante pour faire connaître les créations de la génération actuelle parmi les écrivains et les poètes.