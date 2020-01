La célébration coutumière du Nouvel An amazigh est une occasion pour les Oranais de faire des emplettes d’arachides considérées comme aliments «amis de la santé». Sans les arachides pour garnir les tables à la veille de cette fête, la célébration de Yennayer paraît sans éclat à Oran. Ces produits agricoles sont indispensables et indétrônables partant de leur valeur nutritionnelle, leur saveur et bienfaits pour la santé. En dépit des prix élevés des arachides, la demande reste forte sur ce produit à chaque célébration de fêtes, dont notamment Yennayer, ou encore d’autres fruits secs dont les amandes, noix, noisettes, pistaches et autres produits similaires, salés ou mélangés à des graines de sésame locales ou importées, sont très prisés. L’engouement pour les arachides a atteint son pic le 11 janvier dans le sillage de leurs prix revus à la baisse.