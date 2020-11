Dans le but d'en finir avec les informations non fiables provenant de pages non officielles, le gouvernement a décidé de certifier les pages Facebook des ministères. En effet, le gouvernement a décidé de certifier les pages de ses ministères grâce à un petit badge bleu de vérification localisé juste devant les noms de chaque page. Cette authentification vise à garantir aux citoyens des informations justes sur Facebook. Au nombre des ministères qui ont déjà ce badge sur leur page Facebook, il y a celui de l'Intérieur, celui de la Communication, les ministères de l'Enseignement supérieur, du Commerce et de la Justice, le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et celui de la Jeunesse et des Sports.