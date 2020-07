Quatorze wilayas prennent part au Salon national virtuel de la photographie qu'organise la Maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira, ont indiqué les organisateurs.

«Ce salon virtuel de la photographie est organisé en hommage au photographe Maâzouz Abdelaziz, un des fondateurs du 1er Salon de la photographie à Bouira», a expliqué à l'APS la directrice de la Maison de la culture, Mme Saliha Chirbi. Autodidacte et pionnier de l'outil informatique et de l'art de la photo, Abdelaziz Maâzouz est né en 1960 à Lakhdaria.

«Il a brillé dans plusieurs Salons nationaux et locaux grâce à ses belles oeuvres photographiques», a souligné Mme Chirbi.

La même responsable a fait savoir que 14 wilayas participent à cette quatrième édition, organisée en virtuel en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette manifestation se déroule à distance et via Internet avec la participation de 70 photographes issus de ces wilayas.

«Leurs travaux de photographie seront présélectionnés pour que les meilleurs soient présents lors de la sélection finale», a encore expliqué Mme Chirbi.

La remise des prix aux lauréats aura lieu le 20 août prochain à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, a-t-elle encore précisé.

Les travaux des participants seront présentés en ligne sous forme de trois dimensions (3D). «Des montants financiers allant de 20 000 à 50 000 da seront remis aux trois premiers lauréats», a ajouté la même responsable.