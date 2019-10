Une manifestation footballistique a été organisée, ce jeudi, au stade Omar-Hamadi à Bologhine (Alger) en marge des travaux de la 3e assemblée générale d’Afripol qui ont débuté mercredi à Alger, a annoncé la direction général de la sûreté nationale (Dgsn). Cette manifestation sportive, qui s’inscrit dans le cadre «des activités qui appuient les relations fraternelles entre les frères du continent africain» , prévoit deux rencontres, la première étant prévue à 15h entre l’équipe des vétérans de la Dgsn et celle des vétérans d’Afripol, et la seconde à 16h30 entre l’équipe de la Sûreté nationale et son homologue de la police de Bamako qui figure parmi les plus fortes équipes de la première division du Mali», ajoute la même source.