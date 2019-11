à l’approche de la célébration du Mawlid Ennabaoui, la direction générale de la Protection civile lance une campagne de sensibilisation sur les différents risques générés par l’utilisation des produits pyrotechniques et les bougies durant la semaine qui précède les festivités, en mettant l’accent sur la frange la plus vulnérable, à savoir les enfants, par l’organisation de l’essentiel des activités de sensibilisation en direction de la population scolaire et en privilégiant l’utilisation des réseaux sociaux comme support de sensibilisation. Par ailleurs, la direction générale de la Protection civile rappelle aux citoyens les recommandations suivantes : les parents doivent expliquer à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés et ils sont nombreux : risque d’explosion dans la main, brûlure des yeux, perte définitive de l’audition, blessures graves et lésions définitives, amputation, inflammation des vêtements, début d’incendie dans une pièce close, mais aussi risque de feu en extérieur etc.