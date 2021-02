Les postes frontaliers terrestres de Debdeb (wilaya d'Illizi) et de Taleb Larbi (wilaya d'El Oued) seront bientôt ouverts à l'activité commerciale avec la Libye et la Tuisie, a annoncé le ministre du Commerce, Kamel Rezig. La décision d'ouverture de ces postes frontaliers en question a été approuvée, après l'accord entre les parties habilitées des pays concernés en vue d'impulser l'activité économique et commerciale dans la région. D'ailleurs, les autorités de la wilaya d'Illizi ont été saisies pour les informer de la démarche, en vue de prendre les mesures nécessaires en ce sens au niveau du poste Debdeb-Ghadamès (Libye) et veiller à l'application de la décision devant permettre aux opérateurs économiques habilités à exploiter ce poste à des fins d'activité commerciale uniquement. La mesure devra donner lieu à plus d'ouverture économique et commerciale sur la Libye, de sorte à renforcer les échanges commerciaux dans la région.