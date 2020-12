Selon l'American Brookings Institution, les réserves de pétrole et de gaz algériens tariront en 2050. Dans une étude de recherche de sa succursale de Doha, l'institut prévient que «selon le Fonds monétaire international, l'Algérie épuisera ses réserves actuelles de pétrole et de gaz, respectivement, au milieu des années 30 et 50». Devant cet état de fait, l'étude soutient que l'Algérie aurait dû se préparer avec un plan de diversification de l'économie tributaire des hydrocarbures en investissant dans d'autres secteurs durant les dernières décennies, à l'instar d'autres pays riches en ressources comme l'Indonésie et la Malaisie. Néanmoins, l'étude note que l'Algérie a encore une certaine marge de manoeuvre pour mettre en oeuvre des réformes pour peu qu'elle réduise la consommation intérieure en réduisant les subventions aux hydrocarbures. Le tourisme est l'autre secteur à promouvoir.