La visite en Algérie, du vice-président de la Confédération helvétique, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, avait pour objectif de dépasser son rôle traditionnel dans l'humanitaire ou la médiation et profiter davantage des opportunités offertes par le continent africain. «Les Algériens ne veulent plus dépendre unilatéralement du pétrole et du gaz, et veulent diversifier leur économie», analyse Ignazio Cassis. «La Suisse peut les y aider, par les investissements privés des multinationales, en soutenant la bonne gouvernance ou par des échanges dans les domaines numérique et scientifique», plaide le conseiller fédéral, qui voit un «potentiel gigantesque» avec l'Algérie. Pour doper les investissements suisses, il faudrait de meilleures conditions-cadres, avance Ignazio Cassis. «La bureaucratie est encore compliquée et le seuil d'accès à l'économie algérienne est trop haut pour les PME suisses», regrette le diplomate suisse.