Mercredi 23 septembre, le ministère de la Justice américain a proposé une nouvelle loi qui a pour but de réformer un bouclier de responsabilité juridique dédié à l'industrie de la technologie, et qui

s'adresse plus particulièrement encore aux réseaux sociaux. C'est donc la section 230 du «Communication Decency Act» qui est le centre de l'attention du département de la Justice. Le projet de loi évoqué par le département de la Justice se concentre sur deux domaines. En premier lieu, il vise à restreindre les critères que les plates-formes en ligne doivent respecter pour être protégées grâce à l'article 230, concernant leurs responsabilités.