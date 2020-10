Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a dans une allocution prononcée devant les participants au Sommet de l'ONU sur la biodiversité, affirmé que l'Algérie est un pays qui recèle de nom-breux écosystèmes ayant permis l'existence de près de 16 000 espèces animales et végétales jouissant d'une protection assurée par les cadres juridiques et réglementaires en vigueur au niveau national ajoutant que les réserves naturelles couvrent pas moins de 45% du territoire national. Le ministre n'a pas manqué de faire état des efforts consentis par l'Algérie pour la préservation de la biodiversité conformément à ses priorités nationales en mettant en exergue les plans nationaux et sectoriels qui ont permis, a-t-il dit, «d'atteindre un ensemble d'objectifs fixés au niveau international, dont le 11e objectif d'Aichi relatif aux aires protégées».