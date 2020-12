Sous le titre «247 milliards de dinars dépensés en chimères», le quotidien arabophone Ennahar rapporte que les juges de la Cour des comptes ont dénoncé le manque de rigueur dans la gestion des deniers publics. Dans le volet inhérent aux opérations d'équipement, les juges de la Cour des comptes ont affirmé que sur les 64 opérations programmées pour un montant de 45,680 milliards de dinars, un quart de ces opérations n'ont jamais vu le jour en dépit du fait qu'elles remontent à 2007. En détail, la même source ajoute que l'opération de réalisation et d'équipement du bloc administratif de la Présidence inscrite en 2007 pour un montant de 24 milliards de dinars, avant d'être réévaluer à 42 milliards de dinars, n'a jamais été entamée en dépit de la conclusion d'un contrat d'études, enregistré en 2006 avec une licence de programme de

1 milliard de dinars, et réévalué en 2013 à 5,26 milliards de dinars. Le même rapport révèle que l'enquête sur les handicapés en Algérie lancée en 2008 par le ministère de la Solidarité nationale et des Affaires familiales, pour un montant de 10 millions de dinars, et réévalué à 140 millions de dinars, n'a atteint qu'un taux de réalisation de 0,88%.