Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont organisé jeudi matin une campagne de sensibilisation en faveur des chauffeurs de bus et des voyageurs au niveau de la gare routière du Caroubier à la veille de l’Aïd El Adha qui connaît un dense déplacement des citoyens vers toutes les destinations. Cette campagne vise à se rapprocher des conducteurs et des voyageurs dans le but de les sensibiliser à l’importance de respecter le Code de de la route, a affirmé le lieutenant, Khaled Benkhelfallah, chargé de communication près la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger. La gare des Caroubiers qui relève de la Société de gestion de la gare routière d’Alger (Sogral), est un carrefour «très important» des voyageurs venant de différents horizons, notamment en période des fêtes religieuses, a fait savoir Benkhelfallah, ajoutant que «c’est une occasion pour rappeler aux conducteurs et passagers, la responsabilité qui leur incombe dans ces circonstances».