Bonne nouvelle pour les amoureux du shopping, les soldes d’hiver débuteront samedi prochain.

En effet, les soldes d’hiver ont été fixées du 18 janvier au 28 février 2020 et ce en vertu de l’arrêté des services de la wilaya d’Alger N 7129 du 18 novembre 2019 fixant également les soldes d’été du 21 juillet au 31 août 2020. Ces périodes de vente au rabais ont pour objectif de permettre aux commerçants et opérateurs économiques de promouvoir leurs activités et aux consommateurs de se procurer des articles à des prix réduits, a-t-elle rappelé.

La réception des demandes des commerçants et opérateurs économiques pour ce genre de ventes réglementées débutera à partir de la première semaine du mois de janvier 2020 par voie électronique (sur le site électronique de la direction du commerce de la wilaya d’Alger) dans le but de faciliter les procédures administratives.